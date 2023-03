In occasione della Giornata Mondiale delle Foreste, martedì 21 Marzo, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue della categoria Giovani, rinnova il proprio impegno nel contrastare il cambiamento climatico, allo stesso tempo compiendo un gesto semplice, ma indispensabile per chi necessita di cure a base di sangue o plasma. Con questo duplice obiettivo, FIDAS Giovani annuncia con orgoglio che sono oltre 30 i nuovi donatori che hanno ricevuto un albero in dono con l’iniziativa Nuove Radici, avviata a gennaio grazie alla collaborazione tra il Coordinamento FIDAS Giovani e la piattaforma Treedom, impegnata a livello mondiale nella piantumazione di alberi per salvare il pianeta.

L’iniziativa Nuove Radici punta a diffondere l’impegno per l’ambiente e la cultura del dono tra le nuove generazioni, con l’intento di dare nuova linfa alla catena del bene che unisce tutto il mondo del volontariato. Le linee guida per aderire sono semplici: ogni nuovo donatore di sangue tra i 18 e i 30 anni ha diritto a ricevere un albero in regalo. Ricevere un albero in dono significa, non solo fare del bene all’ecosistema, ma anche conoscerne i dettagli grazie agli aggiornamenti sul progetto agroforestale di cui fa parte, essere informati in relazione al quantitativo di CO2 assorbito, sapere dov’è situato grazie alla geolocalizzazione e alle fotografie pubblicate sulla pagina online treedom.net.

Roberta Maida, portavoce del Coordinamento FIDAS Giovani, per l’occasione dichiara: “Per la Giornata Mondiale delle Foreste, Giovani FIDAS sostiene l’ambiente con un gesto anche questa volta concreto. Partecipando all’iniziativa Nuove Radici non solo tanti giovani inizieranno a donare sangue e a salvare vite, ma cresceranno senza impegno un albero capace nel tempo di assorbire tonnellate di CO2” e continua: “Per partecipare è necessario contattare la federata FIDAS più vicina e avanzare la richiesta. Il volontario o la volontaria FIDAS metteranno in contatto il nuovo donatore con il Coordinamento Giovani e lo introdurranno alla procedura”. In alternativa, Maida spiega come avanzare la richiesta di partecipazione: “Per aderire sarà sufficiente contattare FIDAS Giovani tramite uno dei tanti canali di comunicazione attivi (su Instagram @GiovaniFidas, all’indirizzo email giovani@fidas.it o chiamando il numero di telefono 347 30 41 625), dove i volontari re-indirizzeranno il candidato all’associazione FIDAS più vicina, primo step per ricevere l’albero in dono”.

Ad appena due mesi dall’inizio della collaborazione con la piattaforma Treedom già si raccolgono i primi frutti di una bella iniziativa dai molteplici risvolti positivi. Treedom è una B Corp italiana che ha già piantato dal 2010 oltre 3milioni di alberi in 17 Paesi nel mondo. Ad oggi i contadini locali di alberi, secondo i dati forniti dalla piattaforma, sono oltre 220mila, i chilogrammi di CO2 assorbiti sono oltre 980milioni. Da oltre 13 anni l’organizzazione è impegnata nel sostenere i contadini che vogliono piantare alberi in tutto il mondo e finanzia piccoli progetti agro-forestali, e per le comunità rurali a sud del mondo.

Per la Giornata Mondiale delle Foreste, con Nuove Radici, donare sangue e plasma significa prendersi cura del pianeta e di tutti i suoi abitanti.