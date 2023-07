L’ondata di nuovi progetti di cavi sottomarini che servono l’Africa subsahariana e che terminano intorno al Mediterraneo è una risposta alla necessità di una maggiore capacità internet a monte a prezzi competitivi, con l’obiettivo di stimolare l’adozione di internet e le economie digitali in diverse aree. Un esempio degno di nota è il nuovo centro dati di Equinix a Genova, inaugurato nel 2022, sede di 2Africa sarà il più lungo sistema di cavi sottomarini mai realizzato, in grado di fornire connettività internazionale a 3 miliardi di persone in Africa, Asia ed Europa, offrendo poi una connessione diretta a Milano, che così si candida a diventare la seconda più grande edge metro dell’EMEA in termini di larghezza di banda di interconnessione. Tuttavia, è importante ricordare che il corridoio mediterraneo è davvero globale. Ad esempio, EllaLink, che atterra nei data center Equinix LS1 a Lisbona e MD2 a Madrid, è stato il primo cavo sottomarino a fornire un collegamento diretto tra Europa e America Latina, costituendo il primo passo verso la riduzione della dipendenza dell’America Latina dagli Stati Uniti per la sua connettività globale, oltre a ridurre significativamente la latenza fornendo un percorso più diretto tra i due continenti. La maturità di un’economia digitale può essere quantificata in base alla quantità di contenuti Internet memorizzati nella cache e distribuiti localmente. Per questo, man mano che le nuove applicazioni diventano sempre più affamate di dati, l’importanza di mantenere il traffico più vicino a casa e di migliorare la convenienza per gli utenti finali continuerà a crescere. Il primo passo per raggiungere questo obiettivo è semplice: costruire più progetti di cavi sottomarini per servire i mercati emergenti, creare un eccesso di capacità e ridurre i costi a monte; mentre i passi successivi sono più impegnativi: affrontare l’accessibilità economica del medio e dell’ultimo miglio attraverso una regolamentazione positiva volta a stimolare l’innovazione e la scelta. Sperando di avervi fornito uno spunto interessante in vista della Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, vi invitiamo a consultare i seguenti blog di approfondimento realizzati da Equinix.