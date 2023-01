L’appuntamento è per Venerdì 20 Gennaio 2023 ore 10.00 -12.30

Saranno presenti l’ on. Luca Sammartino, Assessore regionale all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, il Dott. Gerardo Diana, Presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP,l’ Arch. Michele Germanà, Direttore GAL KALAT, il Dott. G. Maurizio Ialuna, Presidente GAL KALAT e l’ Ing. Alessio Bucaioni, CEO della società WES TRADE.

Si tratta di IRRIGOPTIMAL, un sistema di sensori collegati al suolo e all’impianto di distribuzione e irrigazione che permette di calcolare attraverso algoritmi di intelligenza artificiale l’esatto fabbisogno di acqua delle piante, che UNICOOP Sicilia ha provato a sperimentare in alcuni agrumeti di Mineo (CT) nel corso della primavera e dell’estate 2022, tra le più secche degli ultimi anni.

L’agricoltura 4.0 esiste anche in Sicilia e arriva da Malta attraverso un sistema di monitoraggio e controllo delle colture che permettono un intervento rapido per ottimizzare la produttività dei raccolti.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy