Spesa a domicilio sì, ma contro lo spreco alimentare. Nasce Babaco Market, un delivery di frutta e verdura ‘anti spreco’ che consegna tutti quei prodotti, con piccoli difetti estetici o non conformi agli standard di altri canali di distribuzione, che altrimenti verrebbero buttati via. Un servizio che si rivolge alla community in continua crescita di consumatori consapevoli, attenti alla sostenibilità e attivamente impegnati perché venga ridotto lo spreco alimentare.

I prodotti delle box di frutta e verdura di stagione di Babaco Market provengono da agricoltori attenti alla qualità e agli standard di coltivazione, piccoli produttori e presidi slow food in tutta Italia. Le box vengono consegnate direttamente a casa garantendo un risparmio fino al 30% rispetto al negozio. E i prodotti selezionati per le babacobox rimasti invenduti verranno devoluti a Recup, l’associazione charity che combatte lo spreco alimentare e l’esclusione sociale redistribuendo i prodotti attraverso la rete dei mercati rionali.

Ecco come funziona. Dal sito di Babaco Market l’utente può abbonarsi ad una box di frutta e verdura di stagione, di diverse misure, ricevendola direttamente a casa ogni 1 o 2 settimane, in base alle preferenze. Le selezioni settimanali vengono fatte in base alle disponibilità cercando sempre di garantire la massima varietà di prodotti da una settimana all’altra e rispettando le stagionalità degli alimenti.

Oltre ai prodotti di stagione, di altissima qualità ma leggermente imperfetti, ogni box include anche eccellenze della produzione italiana provenienti da piccoli agricoltori che coltivano secondo metodi tradizionali e che salvaguardano la tradizione gastronomica locale italiana, unica nel mondo, come ad esempio le albicocche di Scillato e del Vesuvio.

L’attenzione al prodotto continua anche durante la fase di spedizione: le #babacobox viaggiano infatti al fresco e senza subire sbalzi di temperatura. Attualmente la consegna è attiva solo per la città di Milano, con l’obiettivo di espandere velocemente il servizio anche al resto della Lombardia e ad altre regioni.