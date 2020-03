IN PUBBLICO

Sergio Costa

“Dobbiamo cominciare oggi a riprogrammare il domani. Dobbiamo ripartire con forza e determinazione e abbiamo l’opportunità di avviare quel percorso decantato da troppo anni“. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un post su Facebook.

“Ho riunito la commissione degli esperti economici del ministero dell’Ambiente per discutere con urgenza tutte le manovre necessarie e che possiamo mettere in atto per invertire quel paradigma. Dal rilancio ancora più forte dell’economia circolare all’economia verde“, aggiunge.