(Fotogramma)

Quindici giorni per riflettere sulla salute del Pianeta. Fondazione Fico festeggerà i valori della biodiversità per due settimane con un programma di iniziative che si terranno tra venerdì 22 maggio, Giornata mondiale della Biodiversità, e venerdì 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente dedicata, quest’anno, sempre al tema della biodiversità.

“Con la pandemia Covid-19 – spiega il presidente di Fondazione Fico Andrea Segrè – il 2020 è diventato punto di svolta obbligato per il pianeta: non possiamo fallire gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, se il riscaldamento globale continuasse con il ritmo attuale, entro la fine del 21esimo secolo scatterà un allarme estinzione per il 73% delle specie animali e vegetali di tutto il mondo”.

Si parte quindi, venerdì 22 maggio, con il Forum Festival digitale ‘Biodiversità, ritorno al futuro’, che per 15 giorni darà voce ogni giorno, sul sito e i canali social di Fondazione Fico, a grandi protagonisti dell’impegno per la sostenibilità, come Mario Tozzi, Luca Mercalli, Andrea Segrè, Filippo Giorgi, Eliana Liotta, Elisabetta Moro, Marino Niola, Davide Rondoni, Massimo Cirri, Duccio Caccioni, Salvatore Ceccarelli, Antonio Cianciullo, Matteo Dell’Acqua, Diego Pagani, Antonia Klugmann, Roberto Giovannini, Filippo La Mantia, Fede&Tinto Rai Radio2 Decanter ed altri ‘ambasciatori’ di biodiversità.

Tutti i video prodotti e diffusi entreranno nella Digital Foodpedia promossa da Fondazione Fico, accessibile gratuitamente a tutti e arricchita da speciali proposte webinar per la formazione su temi specifici.

Sempre il 22 maggio, per i giovani prenderà il via la II edizione del contest poetico Innesto 2020 Bio_di_versi per autori under 30, promosso con Fondazione Pordenonelegge e con la rivista Il clandestino.

‘Salus, salute’ è il tema 2020; il bando sarà consultabile sul sito www.fondazionefico.org. La giuria degli esperti, composta da Andrea Segrè, Gian Mario Villalta, Davide Rondoni e Gianfranco Lauretano, selezionerà la terna finalista e il vincitore assoluto.