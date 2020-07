Si svolgerà mercoledì 15 luglio, all 10, la Cerimonia di premiazione dell’XI edizione di “Obiettivo Terra” 2020, il concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale dedicato alle bellezze e alle peculiarità delle aree protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) con la main partnership di Cobat e con Bluarancio in qualità di Digital Partner. Alla premiazione, oltre agli autori delle foto vincitrici e i dirigenti delle aree protette immortalate, prenderanno parte tra gli altri: Virginia Raggi, sindaca di Roma capitale, e Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie.

“Il Governo investa sui Parchi e sulle campagne come argine alla crisi del turismo post Covid-19. Aumenta la domanda di turismo naturalistico e all’aria aperta. I parchi sono preziosi per far ripartire il turismo sicuro e sostenibile. Un gioiello del Bel Paese. Gli incentivi fiscali previsti dovranno servire per ammodernare e migliorare la sostenibilità e la qualità dell’accoglienza” afferma il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

L’evento, in collegamento dalla sede della Società Geografica Italiana in Roma, sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine facebook di Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana, Cobat, Sos Terra Onlus, Teleambiente, GreenStyle, EcoInCittà, Federparchi, Trekking.it. Obiettivo del concorso, promosso in collaborazione con ‘I Borghi più belli d’Italia’, Fiaba Onlus, Marevivo, Sos Terra Onlus, Sigea – Società Italiana di Geologia Ambientale, Earth Day Italia, è quello di sostenere le aree protette italiane sostenere le aree protette italiane nel faticoso compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale.