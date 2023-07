Tra i temi in programma, anche i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) discuteranno di cambiamenti climatici, di sismicità ed evoluzione del territorio, della struttura tettonica e stratigrafica recente delle pianure e delle aree montane, oltre alle deviazioni recenti dei corsi fluviali.

Dopo l’inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , e del Ministro Anna Maria Bernini , migliaia di studiosi si confronteranno sull’evoluzione della Terra, della biosfera e dei processi geologici per migliorare la comprensione delle dinamiche dei sistemi naturali nel campo dell’ era Quaternaria, il periodo geologico iniziato 2,5 milioni di anni fa e in cui viviamo.

Dal 14 al 20 luglio 2023 , Sapienza Università di Roma ospita INQUA 2023 ‘Time for change’ , il più importante appuntamento della comunità scientifica internazionale nell’ambito dell’evoluzione geologica recente del pianeta, del paesaggio e degli ecosistemi.

