L’attivista climatica Greta Thunberg ha incontrato il premio Nobel per la pace Malala Yousafzai in Gran Bretagna. La 17enne svedese si è recata al campus dell’Università di Oxford dove la 22enne attivista pakistana studi filosofia, politica ed economia.

“È l’unica amica per cui salterei la scuola”, ha scritto su Twitter Yousafzai, attivista per la difesa dei diritti civili e all’istruzione, condividendo una foto nella quale compaiono insieme su una panchina del parco. Thunberg da parte sua ha pubblicato due foto dell’incontro su Twitter: “Quindi… oggi ho incontrato il mio modello. Che altro posso dire?”.

Thunberg ha visitato Oxford mentre era diretta a Bristol, dove è attesa per la protesta sul clima di venerdì, e ha parlato anche con gli studenti. “Scienza, voto, limiti della protesta, disinvestimento, zero reale e zero netto e molto altro”: gli argomenti affrontati secondo quanto riferito dal preside del College Alan Rusbridger.