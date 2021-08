La Terra è sempre più in sofferenza e il nostro Pianeta ha bisogno del contributo di tutti perché solo l’uomo può intervenire per evitare le conseguenze più catastrofiche.

Per contribuire alla riflessione sull’importanza che il cambiamento nelle abitudini quotidiane può avere e per stimolare ognuno a fare la propria parte, a partire dai propri visitatori, il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) ha deciso di dare il via all’iniziativa “Ti & Are salvano il pianeta”, un videogame che aiuta a sviluppare una

maggiore consapevolezza giocando. Il concorso, in programma dal 28 agosto al 19 settembre, con una fase di prova dal 20 al 27 agosto, permette di vincere premi in gift card spendibili in tutti i negozi del Tiare Shopping con un montepremi totale di € 3000,00.

Dal 20 al 27 agosto, senza alcun obbligo di acquisto, sarà possibile allenarsi al videogame nella postazione dedicata al concorso presente al primo piano del Tiare Shopping, dove è installato un mega ledwall con due postazioni di gioco. Ai bambini che in questo periodo proveranno il gioco sarà regalato un album da colorare in cui le figure rimandano alla salvaguardia ambientale.

Dal 28 agosto al 19 settembre, a fronte di un acquisto con scontrino unico del valore minimo di € 20,00 nei negozi del Tiare Shopping si riceverà un coupon da presentare al desk dedicato al concorso, attivo tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 19.00, con il quale ritirare una cartolina con un codice univoco per partecipare al concorso online. Collegandosi al link del gioco che si trova sul sito del Tiare Shopping, tramite smartphone, tablet o PC, inserendo il codice ricevuto al desk, si avvierà il videogame in cui combattere il nemico numero uno: l’immondizia. Ogni codice dà diritto a partecipare al videogame una volta sola con un totale di 5 vite. La classifica finale del concorso raccoglierà per ciascun partecipante il miglior punteggio ottenuto in una singola partita nell’intero periodo, a prescindere dal numero di partite fatte.