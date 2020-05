Prima sono arrivati 15.000 rasoi e 10.000 gel da barba, ora arriveranno altri 5.000 rasoi e 5.000 gel da barba destinati a raggiungere, attraverso la Croce Rossa Italiana, medici, infermieri, personale sanitario e volontari che lavorano negli ospedali. E’ il ringraziamento di Gillette, uno dei brand Procter & Gamble, per ciò che queste persone stanno facendo, anche in vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa che ricorre domani, venerdì 8 maggio.

L’iniziativa segue quelle realizzate da Procter & Gamble anche attraverso altri suoi marchi come Head & Shoulders, Kukident e Mastro Lindo con cui ha donato alla Croce Rossa Italiana 150.000 euro per l’acquisto di mascherine e per sostenere i servizi “Il Tempo della Gentilezza” e “Cri per te” per la consegna gratuita di farmaci e della spesa ad anziani e persone che non possono muoversi da casa. O ancora con la donazione di 125.000 bottiglie di shampoo Head&Shoulders per il personale sanitario e oltre 45.000 confezioni di Mastro Lindo igienizzante per gli ospedali italiani.

“Da oltre due mesi migliaia di volontari e operatori della Croce Rossa Italiana sono in prima linea per combattere l’emergenza – sottolinea Flavio Ronzi, segretario generale Cri – in ogni momento abbiamo cercato di non trascurare nessuna necessità, che fosse sanitaria o sociale. Ad oggi abbiamo effettuato oltre 200mila servizi, consegnando beni di prima necessità, spesa a domicilio e farmaci. Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto di chi come P&G con i suoi marchi ci sta aiutando sin dall’inizio, donando materiale distribuito a volontari e famiglie, sostenendo le nostre attività e trasformando questo momento in quello che noi chiamiamo ‘Il Tempo della Gentilezza'” .

In occasione della celebrazione di domani, ci sarà una diretta speciale sul canale IG, in serata, in cui Bobo Vieri incontrerà Jonathan, protagonista del video che la Croce Rossa Italiana ha realizzato e sta divulgando sui suoi social. Una guida semplice e divertente con alcune indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine FFP2 o superiori: oltre al lavaggio delle mani e alle indicazioni su come indossare il dispositivo, il taglio di barba e baffi diventa un suggerimento importante affinché la mascherina aderisca correttamente al viso.