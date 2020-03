Greta Thunberg si è messa in autoisolamento dopo aver registrato i sintomi del Covid-19. Anche il padre, che l’ha accompagnata nel suo ultimo viaggio in treno in Europa per prendere parte ai Fridays for Future prima dell’introduzione delle restrizioni, è in autoisolamento, con sintomi più seri. “Nelle ultime 2 settimane sono stata a casa, quando sono tornata dal mio viaggio in Europa Centrale mi sono messa in isolamento”, scrive la teenager su Instagram. “Circa 10 giorni fa ho iniziato ad avvertire alcuni sintomi, proprio nello stesso momento in cui li ha avvertiti mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Stanchezza, brividi, mal di gola e tosse. Mio padre ha avvertito gli stessi sintomi, ma più intensi e con febbre. In Svezia -spiega- non si può essere testati per Covid-19 se non si ha bisogno di un trattamento sanitario urgente. Chi non si sente bene deve stare a casa in isolamento”.

“Per questo non sono stata sottoposta a test, ma è molto probabile che abbia contratto il virus visti i sintomi e le circostanze. Ora in sostanza ho recuperato ma -e questo è il punto- non mi sono quasi sentita male per niente. Il mio ultimo raffreddore è stato peggio. Se qualcun altro non avesse avuto il virus nello stesso periodo, forse non avrei nemmeno sospettato nulla -prosegue-. Avrei pensato di sentirmi stanca in maniera anomala, con un po’ di tosse. E questo rende le cose molto più pericolose. Molti, soprattutto i giovani, potrebbero non notare i sintomi per nulla o considerarli molto lievi. Non si rendono conto di avere il virus e rischiano di contagiare altre persone”. “Noi -conclude- che non apparteniamo ad un gruppo a rischio abbiamo una responsabilità enorme, le nostre azioni possono fare la differenza tra vita e morte per molti altri. Tenetelo a mente, seguite le indicazioni di esperti e autorità. State a casa per contribuire a rallentare la diffusione. E ricordate di prendervi cura gli uni degli altri e di aiutare chi è in difficoltà”.