L‘epidemia da Coronavirus ha cambiato radicalmente le nostre abitudini quotidiane limitandoci nei contatti ed evitando gli assembramenti soprattutto nei diversi edifici, ambienti di lavoro e ricreativi in cui ogni giorno svolgiamo molteplici attività e funzioni (come uffici, strutture sanitarie, banche, poste, supermercati, aeroporti, stazioni e mezzi di pubblici,scuole palestre ristoranti ecc).

Di fronte alle attuali misure di riduzione dei contatti che questo governo ha attuato necessarie per prevenire, impedire e ritardare la diffusione dell’epidemia da Coronavirus, sarebbe utile promuovere processi e adeguate norme comportamentali che permettano di acquisire maggiore sicurezza migliorando la qualità della nostra vita .

È estremamente importante per la Salute delle persone prendere le dovute precauzioni, quando si tornerà nei luoghi di lavoro, o semplicemente quando riprenderemo la nostra normale vita quotidiana.Uno dei provvedimenti che tutti dovremmo adottare e’ la sanificazione degli ambienti , poiche’ una semplice pulizia superficiale è insufficiente,quindi è consigliabile ricorrere all’efficacia straordinaria dell’Ozono,che ,oltre a inattivare batteri, germi e virus (tra cui il Covid19) con accuratezza , l’azione sanificante agisce nell’aria e nell’acqua sterilizzando ed igienizzando a fondo agendo in modo assolutamente ecologico.

Questi dispositivi sono progettati e consigliati per gli ambienti di lavoro e gli udi domestici :Case di Cura e di Riposo, Presidi Sanitari, sale d’attesa, palestre, Centri Estetici e Benessere, Lavanderie, negozi e magazzini stoccaggio alimentari , aule corsi, ambienti scolastici, scantinati ,hotel, ristoranti, bed & breakfast, case vacanze, mense, refettori, bar ecc. garantendo agli ospiti ambienti perfettamente sanificati igienizzati e privi di odori.

Il sistema di sanificazione all’ozono è un metodo di pulizia completamente ecologico. In Italia il Ministero della Sanità, con il protocollo n° 24482 del 31/07/1996, ha riconosciuto il sistema di sanificazione con l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, eccetera quindi utile nel combattere l’epidemia da Coronavirus o Covid19.

