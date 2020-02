“Oggi lanciamo la campagna #iomangioconlebacchette che ha l’obiettivo di sostenere la ristorazione asiatica, in questo momento in cui le buone pratiche di approvvigionamento della cucina si scontrano con il drastico crollo delle presenze, che sta generando molti sprechi”. Così Milvia Panico, Head of Corporate Communication and Public Relations Metro Italia, intervenuta al Festival del Giornalismo Alimentare in occasione del panel dedicato agli sprechi alimentari.

E’ infatti Metro Italia a lanciare la campagna per sensibilizzare gli italiani a non rinunciare al gusto della cucina orientale. Dati Fipe confermano, nell’ultimo mese, un calo drastico dei clienti dei ristoranti asiatici, a causa degli allarmismi sanitari che si sono diffusi, nonostante i messaggi tranquillizzanti delle istituzioni. Sono 5.000 i ristoranti cinesi in Italia che denunciano perdite di business consistenti, fino al 70% delle loro vendite, che se sommate raggiungono complessivamente i due milioni di euro al giorno.

“Con #iomangioconlebacchette vogliamo dare un segnale forte di vicinanza a tutti quei professionisti Horeca che stanno affrontando l’attuale situazione di difficoltà – fa sapere Tanya Kopps, amministratore delegato di Metro Italia – Con questa campagna, veicolata dai nostri profili social ufficiali e poi diffusa grazie al coinvolgimento attivo degli oltre 4.000 colleghi in Italia, vogliamo diffondere un messaggio positivo e trasformarlo in un’azione concreta”.

Metro Italia chiama a raccolta gli utenti della rete, gli appassionati gourmet in generale e in particolare gli amanti della cucina asiatica, per unirsi alla campagna #iomangioconlebacchette “perché la convivialità della tavola non lascia spazio alle barriere!”.