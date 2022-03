Un viaggio di 30.000 chilometri in moto in solitaria, attraverso 26 nazioni, per lanciare il movimento globale “Conscious planet – Salva il suolo” e sensibilizzare il pubblico mondiale sulla crisi climatica. È Venezia la prima tappa italiana scelta da Sadhguru, lo yogi più conosciuto al mondo e fondatore di Isha Foundation, partito nei giorni scorsi da Londra e atteso mercoledì 30 marzo alle ore 14.30 all’Auditorium Santa Margherita per un incontro organizzato da Università Ca’ Foscari Venezia e VeniSIA, Venice Sustainability Innovation Accelerator. L’evento, che si terrà in lingua inglese, è già sold out ma potrà essere seguito in diretta streaming su YouTube a questo link: con Sadhguru dialogheranno Carlo Bagnoli, direttore scientifico di VeniSIA, Hélène Molinari, president & founder di SUMus e Federico Blumer, founder de Il Viaggio di Scoperta.

«Accogliamo a Venezia una personalità unica, che mette la sua spiritualità e la sua capacità comunicativa al servizio della protezione del suolo e dell’ecosistema. E non è un caso che abbia scelto proprio questa città come prima tappa del suo lungo viaggio» commenta il professor Carlo Bagnoli, Direttore Scientifico di VeniSIA. «La presenza di Sadhguru è un’occasione per rilanciare il ruolo fondamentale di Venezia come “Capitale mondiale della Sostenibilità”, come città capace di ispirare nuovi modelli di sviluppo economico, di business sostenibile, e di attrarre da tutto il mondo i talenti in grado di farlo. A partire dal suo ecosistema così unico ma fragile, Venezia può davvero essere culla di un nuovo Rinascimento guidato dalle imprese, dalle istituzioni e dal mondo della cultura, che sappia coniugare innovazione ambientale, sociale ed economica».

Sadhguru e “Conscious Planet – Save soil”

Sadhguru è un maestro yoga indiano, mistico e visionario, nominato tra le 50 persone più influenti in India. Isha Foundation è un’organizzazione no-profit che vuole creare una cultura inclusiva verso l’armonia e il progresso globali. Con oltre 6 milioni di follower su Instagram e 24 milioni di visitatori al sito della fondazione, Sadhguru diffonde la visione di offrire la scienza del benessere interiore ad ogni essere umano, una scienza che aiuta le persone a realizzare il proprio potenziale interiore.

Il viaggio in moto di Sadhguru è iniziato il 21 marzo da Londra. Nell’arco di 100 giorni percorrerà 30.000 chilometri, toccando 26 paesi e facendo tappa a Berlino, Parigi, Roma, Varsavia, Praga, Tel Aviv, Ryiadh, Dubai e altre città, fino a raggiungere l’India. Il movimento “Conscious Planet”, lanciato nel mese di marzo, vuole mobilitare il sostegno dei cittadini e impegnare i governi di tutto il mondo ad avviare un’azione politica volta a rivitalizzare il suolo e fermarne il degrado che, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), potrebbe raggiungere il 90% del suolo terrestre entro il 2050. Questo progetto globale punta a raccogliere il sostegno di 3,5 miliardi di persone per sollecitare un cambiamento delle politiche ambientali in tutte le nazioni democratiche finalizzato alla rivitalizzazione del suolo attraverso l’aumento del suo contenuto organico. Il tour di “Conscious Planet” toccherà poi anche Roma il 2 aprile con un evento all’Auditorium Parco della Musica a cui sono attesi Fabio Volo, Elisa, Noemi e Giovanni Caccamo.