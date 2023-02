La Settimana Europea degli Investimenti per il Clima —dal 27 febbraio al 5 marzo 2023— diventa il «flagship event» di Ener2Crowd.com, la prima ed unica piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, per diffondere una maggiore sensibilità nei confronti del cambiamento climatico e per aumentare la partecipazione dei popoli a strumenti di investimento e di risparmio il cui scopo sia quello di accelerare la transizione energetica e condividerne i derivanti benefici economici.

Così, in concomitanza anche con lo sciopero generale per il clima di venerdì 3 marzo, insieme ai Fridays For Future ed alla bandiera della rivoluzione energetica, il team di Ener2Crowd scenderà in piazza nelle rispettive città e sarà in prima linea nella creazione e nella pubblicazione di contenuti sulla manifestazione —prima, durante e dopo l’evento— nonché sul tema dell’attivismo climatico, la sua storia, i suoi protagonisti più famosi, il vademecum per essere più “attivi” e perfino un quiz per scoprire quanto si è ambientalisti.

Per sottolineare l’importanza dell’attivismo climatico abbinato alla finanza climatica alternativa, Ener2Crowd lancia dunque un messaggio di ampia partecipazione e si impegna a moltiplicare gli impatti ambientali positivi riconducibili agli investimenti che le persone effettueranno nella settimana del 27 febbraio al 5 marzo.

«L’obiettivo è quello di far confluire un milione di euro in 5 giorni a favore della decarbonizzazione e di iniziative di protezione degli ecosistemi e di interazione sostenibile uomo-natura» puntualizza Niccolò Sovico, CEO, ideatore e co-fondatore della società benefit proprietaria della piattaforma Ener2Crowd.com.

«Con l’arrivo del mercato unico Europeo, la finanza alternativa può e deve rappresentare la strada con cui fare affluire i necessari capitali privati a favore dello sviluppo sostenibile —oggi sempre più prioritario per il nostro continente— e fare in modo che tale possibilità rappresenti una concreta opportunità di redistribuzione della ricchezza, condivisione delle scelte e collaborazione tra coloro i quali hanno a cuore un futuro migliore, per noi e per le altre specie viventi» sottolinea Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore di Ener2Crowd nonché Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde.

La piattaforma vuole rendere centrale il ruolo dei giovani in quanto principali portatori di interesse in una lotta che vede soprattutto il loro futuro a rischio: le scelte che troppo spesso prendiamo oggi per difendere uno status quo esistenziale basato su un modello economico lineare e sull’impiego di fonti fossili rappresentano —secondo gli esperti di Ener2Crowd— un vero e proprio atto di colonizzazione del tempo, a causa del quale saranno altri a dover pagare per le nostre responsabilità.

«Per sensibilizzare sui temi dell’attivismo climatico e dello sciopero generale per il clima, quale piattaforma di investimenti 100% green portavoce della più grande comunità di investitori etici di Italia, abbiamo deciso in occasione della “European Climate Investing Week” di mettere in campo una vasta serie di iniziative» spiega Giorgio Mottironi.

Verrà ad esempio raddoppiato il numero di alberi piantumati nel Bosco dell’Energia” per ciascuno degli investimenti effettuati e verrà anche donato il 10% dei proventi realizzati nella settimana di riferimento a favore dei programmi di riforestazione ad impatto sociale condotti dal partner ZeroCO2, a favore di un progetto per la riduzione delle emissioni di CO2 o per la protezione degli ecosistemi e della biodiversità.

La missione di Ener2Crowd va proprio in questa direzione. La società benefit è impegnata a rendere la transizione energetica sostenibile un movimento partecipato, inclusivo, trasparente, in grado di generare fenomeni di equa redistribuzione di ricchezza ecosistemica (monetaria, ambientale, culturale).