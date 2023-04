Il cuore verde di Torino – sabato 22 aprile – si anima per la prima volta in occasione dell’Earth Day, l‘evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il Pianeta. Per la prima volta Torino entra nelle Celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale della Terra coordinate da Earth Day Italia. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni torinesi, a sottolineare l’impegno della Città, nominata fra le 100 città europee che si impegneranno a diminuire le emissioni entro il 2030.

Earth Day Torino 2023 sarà una grande festa dedicata alla Terra organizzata e curata da AWorld e Club Silencio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore e si terrà nella Cavallerizza Reale e nei Giardini Reali di Torino con un alternarsi di workshop e panel legati ai temi della Sostenibilità e dell’Agenda 2030; l’evento culminerà nel grande Concerto per la Terra, con la partecipazione di numerosi artisti italiani.

La manifestazione, interamente gratuita e carbon neutral – grazie a scelte di allestimento a basso impatto e alla misurazione e compensazione delle emissioni a cura di Climate Partner – si snoderà attraverso momenti di approfondimento e di intrattenimento, organizzati nelle diverse aree della location: Cavallerizza Reale, Playground, Earth Village e Main Stage. Tutti gli appuntamenti sono stati pensati per sensibilizzare il pubblico e avviare un dialogo sul tema della salvaguardia del Pianeta: un’opportunità unica di condivisione, animata dai tanti partner e dai celebri ospiti coinvolti.

In occasione di questo grande appuntamento Club Silencio – associazione culturale impegnata in progetti esperienziali che stimolino la partecipazione attiva dei giovani under 35 alla vita culturale, sociale e democratica – e AWorld – piattaforma che guida e incentiva le persone a vivere sostenibilmente misurandone il carbon footprint e l’impatto – hanno unito le forze: “Siamo molto felici di questa unione, lavorare a un progetto così grande e di rilevanza nazionale è stata una sfida ma siamo fieri del risultato raggiunto. Non vediamo l’ora che il pubblico possa prender parte a ciò che abbiamo creato, dando di fatto vita alla giornata, e scoprendo gli obiettivi dell’Earth Day Torino 2023. Ringraziamo anche Fondazione Compagnia di San Paolo, che in qualità di maggior sostenitore ci ha aiutato in questo viaggio.” affermano Alessandro Armillotta, CEO e Co-Founder di AWorld e Alberto Ferrari, Presidente di Club Silencio. “Speriamo che il messaggio legato alla Giornata per la Terra arrivi forte e chiaro a quante più persone possibili, non solo in Italia ma nel mondo”.

“L’attività della Fondazione, negli ultimi anni, si è ampliata inserendo la tutela ambientale fra le proprie linee di azione con la consapevolezza di potere agire a livello locale per rispondere a sfide che hanno invece una dimensione globale e che per questo richiedono un approccio olistico, diversificato e multi-livello – dichiara Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. In questo senso, attraverso le missioni Proteggere l’Ambiente e Promuovere il Benessere dell’Obiettivo Pianeta, la Compagnia ricerca e incentiva iniziative che sposino un’idea trasversale di sostenibilità ambientale, pensando la salute del capitale naturale e il benessere delle persone e delle comunità come interconnesse, secondo l’approccio One Health. Molti dei progetti sostenuti dal 2020 a oggi, infatti, nascono da una prospettiva di wellbeing a 360 gradi in cui la conoscenza del contesto di realtà da parte del singolo e la somma dei comportamenti individuali sono elementi chiave per generare sul territorio soluzioni concrete che contribuiscono all’urgente transizione ecologica. Earth Day Torino 2023 si fonda su questi due elementi poiché guarda alle urgenze in materia ambientale ponendo le persone al centro in un’ottica di attivazione e coinvolgimento diretto della cittadinanza verso l’adozione di buone pratiche nella quotidianità per dare il proprio contributo nella lotta globale al cambiamento climatico”.

Attraverso l’app AWorld dal 3 al 20 aprile sarà lanciata una challenge (sfida collettiva) con l’obiettivo di raggiungere 10.000 buone azioni per il Pianeta in soli 17 giorni. I 50 cittadini più attivi si aggiudicheranno l’accesso all’area esclusiva fronte palco del main stage del concerto. Per prendere parte alla sfida è sufficiente scaricare l’app AWorld da Play Store o App Store, unirsi al Team Earth Day Torino e registrare le proprie azioni quotidianamente.

L’evento proporrà molte attività dedicate ai giovani, protagonisti nella transizione verso un mondo più sostenibile. Nell’area della Cavallerizza verrà realizzato da Legambiente il laboratorio informativo per bambini “Sostenibilandia”. Attraverso una grande Caccia al Tesoro, i partecipanti impareranno a conoscere quali piccoli gesti concreti ognuno può compiere quotidianamente per rendere la propria vita e città più sostenibile. Con il supporto di IOC – UNESCO per il Decennio del Mare, Partner dell’iniziativa, nei Giardini Reali i più piccoli guidati dall’illustratrice ed educatrice ambientale Elisabetta Mitrovic, impareranno a costruire un diario di natura, occasione per scoprire le aree naturali che si trovano nel proprio territorio e recuperare un contatto diretto con la natura. Numerose saranno anche le attività dedicate ai più grandi, con momenti di yoga e mindfulness condotti dall’associazione Wake Up!

L’Earth Village, un’area dedicata al mondo della divulgazione e al confronto tra tutti i protagonisti del Cambiamento, vedrà il succedersi di divulgatori, fondazioni, NGO, scienziati e content creator. Tra questi, sarà presente anche il Salone Internazionale del Libro di Torino, che proporrà – in collaborazione con AWorld – uno scambio di libri (di cui una parte donata dal Salone stesso) con lo scopo di incentivare la lettura. Inoltre, in rappresentanza del Salone del Libro e grazie alla collaborazione con l’editore Nottetempo, nello scenario dei Musei Reali sarà ospite il noto antropologo e saggista Eduardo Kohn, autore di “Come pensano le foreste. Per un’antropologia oltre l’umano” (Nottetempo, 2021) in dialogo con il giornalista Nicolas Lozito.

Anche ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, interverrà partecipando a un panel sul ruolo dei territori nella diffusione dell’Agenda 2030 e sull’importanza dell’engagement del cittadino.

La giornata sarà animata da diversi momenti, in particolare la Fondazione Compagnia di San Paolo renderà noti i risultati della challenge “Sostenibili per natura” attivata all’interno dell’app AWorld per potenziare gli obiettivi di “Sportivi per Natura”, il bando lanciato nel 2022 per sostenere gli enti sportivi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel periodo post-pandemico e per promuovere i benefici di uno stile di vita sano uniti alla protezione dell’ambiente.

La challenge, una sfida digitale finalizzata a creare engagement e stimolare competitività positiva per generare iniziative misurabili, ha visto la partecipazione degli enti selezionati dal bando che hanno coinvolto le loro community in azioni virtuose a favore dell’ambiente. Il 22 aprile è previsto un momento dedicato alla premiazione dell’ente che avrà creato maggior engagement e alla comunicazione delle azioni generate che, ad oggi, hanno di molto superato l’obiettivo iniziale di 100.000.

Earth Day Torino 2023 sarà anche l’occasione per Conad, premium partner dell’iniziativa, per annunciare la partenza della campagna Forestiamo insieme l’Italia 2023 che, in partnership con Rete Clima – ente tecnico non profit che supporta le aziende in percorsi di decarbonizzazione e sostenibilità – porterà alla piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane entro la primavera 2024, confermando l’impegno dell’insegna in progetti a tutela dell’ambiente e delle foreste. Alle ore 15.30, la cantante Elisa insieme a Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e Comunicazione di Conad, Andrea Pellegatta e Paolo Viganò, fondatori di Rete Clima e AWorld daranno il via alla nuova grande operazione di forestazione, piantando un ippocastano all’interno dei Giardini Reali di Torino. L’iniziativa promuoverà nel corso dell’anno lo sviluppo di “Bio Forest” in Italia, foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità.

Il progetto va ad unirsi all’iniziativa Music for The Planet promossa proprio da Elisa, insieme ad AWorld e Music Innovation Hub che nel 2022 che ha portato alla messa a dimora più di 4.000 alberi in Italia grazie ai volontari di Legambiente.

Nella cornice dell’evento, Conad presenterà inoltre il nuovo posizionamento della linea di prodotti a marchio Verso Natura Conad come risposta ai clienti più attenti al benessere naturale e alla sostenibilità, con una offerta che comprende prodotti biologici e a ridotto impatto ambientale.

Nel corso della giornata artisti, musicisti, divulgatori e influencer prenderanno parte alle attività e ai panel in programma. Sarà presente per testimoniare il proprio impegno nella salvaguardia dell’ambiente anche la cantante Rose Villan. All’interno dei Giardini Reali avrà luogo, inoltre, l’Earth Market by Green Pea & Barone Ostu: uno spazio di vendita e di scoperta dedicato al mondo del vintage e del second hand. Barone Ostu – nome d’arte di Federico Ostuni, attivista e stilista vintage, anima del mercato Balôn di Torino e di Green Pea il primo centro commerciale dedicato alla sostenibilità – accompagnerà i visitatori alla scoperta del mondo del fashion sostenibile e della creatività, proponendo in vendita una selezione di capi personalizzati in edizione limitata e di chicche vintage.

Durante le manifestazioni ci sarà spazio anche per il divertimento, il palco darà infatti voce a Massimiliano Loizzi che farà divertire il pubblico con il suo comedy show Il Tour Buonista portato ad Earth Day Torino 2023 grazie alla collaborazione con il Torino Fringe Festival.

A partire dalle 19:00, Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), condurrà insieme ad Anna Olivero (editor in chief di AWorld) il Concerto per la Terra. Sul Main Stage di Earth Day, all’interno dei Giardini Reali, prenderà vita una speciale performance live – gratuita e aperta a tutti – che farà ballare e cantare il pubblico sulle note di grandi musicisti, tutti attivamente impegnati sulle tematiche di sostenibilità promosse da Earth Day. Sul palco si alterneranno Saturnino, Marlene Kuntz, Syria, Ensi, Epoque, Frero, Klaus, Leon Faun e molti altri. Un momento conclusivo che vuole non solo celebrare la Terra, ma soprattutto lanciare un appello alla protezione del Pianeta, perché non abbiamo un Pianeta B.

Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia ha dichiarato che: “In 53 anni di storia la Giornata Mondiale della Terra da simbolico momento di sensibilizzazione alla tutela del pianeta è diventata il più impattante evento ambientale al mondo, decisivo per motivare l’opinione pubblica mondiale a passare dalle parole ai fatti. Nel 2016 dal Villaggio per la Terra a Roma insieme a Papa Francesco abbiamo accompagnato il nostro Governo nella ratifica dello storico accordo sul clima di Parigi voluta dal segretario generale dell’ONU proprio in occasione dell’Earth Day. Sono particolarmente felice che dopo la lunga pandemia questa celebrazione torni in presenza non solo a Roma ma anche a Torino grazie alla collaborazione con AWorld. Gli eventi di Torino entreranno così nelle celebrazioni ufficiali di Earth Day Italia considerate tra le migliori al mondo dal Network di Washington. Con oltre 600 eventi in programma tra il 21 e il 25 aprile ed una maratona televisiva su RaiPlay dalla Nuvola di Fuksas, questa edizione parlerà a tutti i cittadini per promuovere un cambiamento radicale negli stili di vita e di consumo, certi che l’umanità sia ormai consapevole che il tempo a disposizione è davvero pochissimo. Ma uno sguardo particolare lo rivolgeremo ai giovani che devono diventare più determinati e forti per condizionale realmente le scelte dei Governi di tutto il mondo.”

Le celebrazioni di Torino saranno trasmesse in streaming all’interno di #OnePeopleOnePlanet, l maratona organizzata da Earth Day Italia in diretta streaming su RaiPlay. Durante la giornata verranno realizzati collegamenti tra le due manifestazioni di Roma e Torino per dare risalto ai momenti salienti. RDS sarà radio ufficiale delle manifestazioni. Factanza sarà media partner di Earth Day Torino sui social.