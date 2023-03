Energia rinnovabile e Mezzogiorno: un binomio sempre più forte che si traduce, per le aziende campane Teatek e PLC System, in una partnership finalizzata alla realizzazione di una grande centrale solare in provincia di Siracusa (Sicilia). Al general contractor Teatek si affianca PLC System per realizzare la parte elettrica ed elettromeccanica di un parco fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale. Nel dettaglio, PLC e Teatek condivideranno il proprio expertise per la costruzione di un impianto da 35MWp e delle relative infrastrutture elettriche comprendenti il cavidotto di Media Tensione a 30kV, la Sottostazione 150/30kV e il cavidotto Alta Tensione a 150kV di connessione verso la Stazione Elettrica Terna. La partnership svilupperà sinergie su progetti fotovoltaici, rafforzando la propria presenza nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

“Un accordo che ha moltissime valenze – spiega Felice Granisso (Teatek) – sia per l’alto profilo tecnico dell’intervento, sia perchè vede protagoniste le imprese del mezzogiorno su cantieri di assoluta importanza strategica nel percorso complessivo di transizione energetica nazionale”.

”E’ un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita – spiega Francesco Esposito (Presidente di PLC) – che contribuisce sempre di più alla sviluppo della generazione fotovoltaica, valorizzando i nostri asset più preziosi: professionisti e tecnici con capacità progettuali ed esecutive, in sinergia con un’altra importante azienda del nostro territorio. Il sistema produttivo della transizione energetica si potenzia con l’effervescenza industriale meridionale”.