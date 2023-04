“La buona notizia è che i governatori delle regioni del sud hanno ora ben chiaro che le energie rinnovabili rappresentano una risorsa e possono creare molto valore. È ragionevole e sano affermare che queste debbano portare benefici non solo agli investitori privati che le realizzano, ma anche alle popolazioni dei territori che le ospitano. Per sfruttare questo valore è necessario che siano create le condizioni affinché gli impianti vengano realizzati in poco tempo e per questo motivo è necessario mostrarsi attrattivi verso gli investitori, che, a loro volta, desiderano avere certezza normativa e tempi ragionevoli relativamente alla durata dei lavori e all’ottenimento delle autorizzazioni.

La politica, quindi, potrebbe usare la propria influenza per garantire direttamente ai cittadini un beneficio economico e sociale dall’implementazione delle energie rinnovabili di prossimità. Ciò si può realizzare favorendo accordi con player energetici innovativi e attenti al benessere dei cittadini e facilitando l’utilizzo dell’energia direttamente sul suolo regionale attraverso la creazione di nuovi stabilimenti produttivi. In questo senso, Octopus Energy da sempre sposa l’idea di vicinanza ai cittadini attraverso progetti come il Fan Club, già attivo in Regno Unito, grazie al quale chi abita vicino a un impianto riceve direttamente uno sconto in bolletta quando questo impianto produce energia”