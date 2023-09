Questa mattina il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha incontrato il Capo della Protezione Civile regionale Italo Giulivo per una verifica aggiornata degli eventi sismici che stanno riguardando l’area flegrea e anche l’area ovest di Napoli. Sul piano scientifico la situazione rimane costantemente monitorata dall’INGV – Osservatorio Vesuviano, da Irea e da Plinius. Per domani, dopo gli eventi delle settimane scorse, era già stata prefissata una riunione operativa, in relazione alla microzonizzazione sismica e sarà convocata a breve un’altra riunione tecnica in particolare sui sistemi delle reti e dei trasporti.

Il Presidente De Luca ha inoltre inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e ai ministri Fitto e Musumeci segnalando ulteriormente che la situazione dello sciame sismico dei Campi Flegrei, conferma quanto sia indispensabile lo sblocco dei finanziamenti Fsc (Sviluppo e Coesione) per gli interventi di assoluta urgenza sulle reti e la viabilità.

Ulteriori incontri sono in corso con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile sulla vulnerabilità degli edifici.