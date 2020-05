Siglato l’accordo per l’applicazione di un protocollo aziendale con misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus, tra la direzione e la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, con l’obiettivo di affrontare la fase 2 garantendo la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, e la piena attività produttiva migliorando la competitività dell’azienda.

Oltre alle misure già intraprese, quindi, Solvay ha acceso una copertura assicurativa per tutti i lavoratori che dovessero sviluppare la patologia Covid-19. Per andare incontro alle richieste di svolgere in sicurezza il tragitto casa lavoro in una situazione in cui l’utilizzo della propria auto è una scelta obbligata, saranno fruibili gratuitamente ai lavoratori di Spinetta Marengo le colonnine di ricarica elettrica presenti in stabilimento.

Per assicurare l’esercizio del diritto di assemblea sindacale, le assemblee saranno gestite in modalità remota, attraverso un collegamento audio-video messo a disposizione dall’azienda, in modo che sia offerta la possibilità di partecipare anche ai lavoratori in smart working.

Verrà realizzata una ‘bacheca digitale sindacale’ sulla piattaforma Google+ e accessibile esclusivamente ai dipendenti Solvay dello stabilimento di Spinetta Marengo, per la diffusione di comunicazioni di interesse sindacale, del lavoro, di sicurezza, igiene e ambiente.

In questa Fase 2 il Comitato Covid di Spinetta Marengo, istituito il 14 marzo e che per facilitare e velocizzare lo scambio di comunicazioni tra i membri utilizza un apposito gruppo WhatsApp, continuerà la propria attività per verificare e implementare l’applicazione del Protocollo per il contenimento della diffusione del virus ma anche per raccogliere e condividere le istanze dei dipendenti Solvay del sito di Spinetta Marengo e promuovere momenti di informazione e formazione seguendo l’evoluzione degli studi in materia sanitaria e le indicazioni delle autorità competenti.