Pubblicato il: 19/06/2020 14:27

“Se si vogliono avvicinare i cittadini alle istituzioni europee occorre rimettere al centro delle scelte il benessere equo e sostenibile dei cittadini”. Lo dice Filomena Maggino, presidente della cabina di regia Benessere Italia e consigliere del premier Conte, durante il Web Talk “La Governance economica europea all’epoca del Coronavirus”, organizzato dal Centro Interregionale Studi e Documentazione (Cinsedo), nell’ambito del programma di “Formazione in materia europea – 2020”.

“L’emergenza sanitaria – aggiunge Maggino – ha posto in evidenza, tra le altre cose, come le spese per la sanità e l’istruzione siano spese che consentono una maggiore resilienza dei Paesi e ne riducono le fragilità. Le indicazioni e soprattutto i sostegni finanziari che provengono dalla Commissione europea sembrano andare in questa direzione”.