In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Gardaland SEA LIFE Aquarium presenta una vasca che si distingue per l’eccezionalità del progetto

Un banco di Alborelle anima la vasca posizionata all’interno dell’Acquario parte di Gardaland Resort, dove è possibile osservare da vicino questo pesce, un tempo comune nel lago di Garda e anello alimentare fondamentale della catena alimentare trofica, ormai a rischio estinzione.

L’alborella è infatti la protagonista dell’esclusivo progetto di salvaguardia ambientale “Parco ittiogenico Sperimentale di Peschiera del Garda” supportato – con un finanziamento di 340 mila euro – da Fondazione Cariverona e Regione Veneto tramite Veneto Agricoltura, coordinata dal Comune di Peschiera del Garda e divulgata da Gardaland SEA LIFE Aquarium. Ed è proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che l’Acquario ha deciso di dare visibilità allo spazio appositamente allestito – con sabbia di fiume e ceppi di legno – che racconta il progetto.

Grazie all’apposita vasca e al pannello divulgativo posizionati all’interno di Gardaland SEA LIFE Aquarium, i grandi e piccoli visitatori vengono avvicinati e sensibilizzati sulle problematiche correlate al rischio estinzione negli ambienti marini e in quello lacustre in particolare con le alborelle. Inoltre, è possibile avere una prima idea dell’eccezionale progetto che il Parco Ittiogenico Sperimentale di Peschiera del Garda” sta sviluppando per salvaguardare la specie delle alborelle.

“Il progetto Parco Ittiogenico Sperimentale di Peschiera del Garda è stato fortemente voluto per la conservazione del patrimonio ittico lacustre, con l’obiettivo di creare e preservare un habitat ideale per l’alborella, pesce lacustre in estinzione, in zone non solo adatte, ma anche monitorate e pulite – dichiara Sabrina Repetto Curator SEA LIFE – È un fantastico progetto senza pari in Italia che Gardaland SEA LIFE Aquarium è fiero di sostenere – fedele al ruolo attivo di sensibilizzazione, tutela ed educazione ambientale che ha sempre avuto nella promozione della salvaguardia degli habitat marini e lacustri – continua Repetto: Grandi e piccoli hanno modo di sorprendersi scoprendo da vicino un progetto di sostenibilità praticamente a km zero”.