C’è tempo fino a domenica 9 marzo 2025 per aderire alle attività formative che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dedica ai docenti delle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado.

I moduli per la formazione degli insegnanti, elaborati nell’ambito delle iniziative che l’INGV organizza ogni anno per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani, in calendario per l’8 giugno 2025, sono pensati per consentire loro di arricchire il proprio curriculum con nuovi strumenti e metodi sperimentali in ambito STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il percorso formativo è organizzato in sei moduli dedicati alle scienze marine e si propone di affiancare i docenti nel potenziamento dell’ordinaria attività scolastica e nello sviluppo di metodologie didattiche più coinvolgenti ed efficaci, instaurando un rapporto diretto e bidirezionale con il mondo della ricerca scientifica.

I corsi si terranno nei pomeriggi del 10, 14 e 21 marzo in modalità streaming e, al termine di ciascuna giornata, verranno rilasciati degli attestati di partecipazione.

Un mare di sostenibilità

Questo modulo si prefigge di trasferire ai docenti strumenti mirati ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli studenti sull’importanza della tutela e gestione degli ecosistemi marini e delle loro risorse in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inoltre “educare all’oceano” è uno degli obiettivi del Decennio della Scienza del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030), per far comprendere a tutti l’importanza e il ruolo degli oceani nelle nostre vite. I docenti saranno introdotti alle principali minacce che oggi insistono sui nostri oceani con un focus particolare sul Mar Mediterraneo. Saranno inoltre presentati casi di studio di successi o sfide legate alla sostenibilità marina per stimolare all’analisi dei fattori che contribuiscono al successo o all’insuccesso delle iniziative di sostenibilità, con l’obiettivo di fornire ai docenti una nuova visione utile a favorire una didattica STEM che rafforzi il legame tra scuola e mondo della ricerca.

Un Oceano di misure

Un modulo pensato per fornire agli insegnanti spunti e risorse per sviluppare e implementare un approccio didattico STEM focalizzato sulla tematica degli oceani. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in un apprendimento pratico, esplorativo e interdisciplinare, concentrato sulle misure scientifiche legate agli oceani. L’obiettivo è sviluppare un approccio metodologico multidisciplinare, integrando la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica all’interno di un contesto oceanografico. Questo modulo mira a preparare gli insegnanti con le competenze e le risorse necessarie per creare un ambiente di apprendimento STEM stimolante e connesso al mondo reale, concentrandosi sull’affascinante tema dell’esplorazione e delle misure oceaniche.

Disinformazione e cambiamento climatico: verità o fake news?

Questo modulo di formazione mira a mettere in luce come lo studio dei cambiamenti climatici necessita un approccio multidisciplinare che parta dai fenomeni naturali mediante basi scientifiche. Attraverso un laboratorio interattivo di scrittura e riflessione sui fenomeni coinvolti nei cambiamenti climatici, le loro cause, il loro impatto e le buone pratiche di sostenibilità, i docenti avranno modo di chiarire misconception e affrontare in modo partecipativo argomenti complessi e attuali di rilevanza per la Società. Questa attività fornirà gli strumenti per riconoscere le fake news e l’autorevolezza delle fonti, nonché i problemi connessi alla manipolazione dell’informazione.

Cavalcare l’Onda: educazione al rischio tsunami!

Il modulo si prefigge di trasferire ai docenti una metodologia finalizzata ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli studenti sul rischio indotto dai maremoti (o tsunami). Questo rischio è particolarmente difficile da gestire nel Mediterraneo, principalmente a causa della relativa rarità del fenomeno, che porta a una sottovalutazione del pericolo. In realtà anche nel Mare Nostrum si sono verificati oltre 200 maremoti: ad esempio, quello avvenuto a Creta del 365 d.C., che ha interessato le nostre coste, quello di Reggio Calabria e Messina del 1908, e il più recente avvenuto a Stromboli nel 2002. La metodologia proposta prevede il coinvolgimento attivo degli studenti attraverso la somministrazione di un questionario interattivo, già sperimentato in alcune scuole, e l’uso di materiale multimediale utile per comprendere la dinamica del fenomeno.

Giochiamo con le scienze del mare

Il corso vuole offrire strumenti innovativi per insegnare le scienze della Terra in modo divertente ed efficace. L’INGV da anni sviluppa giochi educativi pensati per tutte le età. In particolare, in questo corso verranno illustrati quelli che trattano di scienze del mare. Tra i molti temi affrontati dai giochi si parlerà della catena alimentare marina, le maree, i cambiamenti climatici e molto altro.

Dalla classe al mare: la scienza partecipata per contrastare l’inquinamento marino

Il modulo vuole aiutare gli insegnanti a trasformare gli studenti in veri e propri scienziati marini! In questo corso verranno presentati progetti di citizen science che hanno coinvolto scuole e volontari nella raccolta dati e nella sensibilizzazione sul problema dei rifiuti in mare. Durante il corso verranno illustrati diversi protocolli, da attuare sia in situ che da remoto, per l’acquisizione di dati per il monitoraggio di macro- e micro-rifiuti spiaggiati. Inoltre, verrà presentato un progetto che ha coinvolto gli studenti nella realizzazione di “Marine Litter Tracker”, uno strumento di tracciamento dei rifiuti che, grazie a un GPS e a un sistema di acquisizione e trasmissione, fornisce dati di dispersione in mare dei rifiuti in tempo reale.