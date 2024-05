La manifestazione farà tappa a Palermo , Roma e Lerici con un format in cui scienza e arte faranno immergere i visitatori nell’ambiente marino, consentendo loro di conoscere meglio questa nostra straordinaria risorsa e le possibili azioni da intraprendere per contribuire alla sua conservazione.

Quest’anno, la Giornata dell’INGV vanta uno dei più prestigiosi riconoscimenti conferiti nel nostro Paese, la Medaglia del Presidente della Repubblica , a sancire l’apprezzamento del Capo dello Stato Sergio Mattarella per il particolare interesse scientifico e culturale rivestito dalla manifestazione curata dall’Istituto.

Dal 6 all’8 giugno 2024 torna l’appuntamento dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con la “Giornata Mondiale degli Oceani: Conoscere, Comprendere, Convivere” , l’evento che celebra il World Oceans Day (WOD) , istituito dalle Nazioni Unite, per sensibilizzare curiosi e appassionati sull’impatto che le azioni dell’uomo hanno sull’oceano, risorsa fondamentale per la conservazione della vita sulla Terra.

Un viaggio alla scoperta dell’oceano e della sua fondamentale importanza per il nostro Pianeta

