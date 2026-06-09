Gli acquari SEA LIFE presenti in 44 località in tutto il mondo si uniscono per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani con una serie di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi sulla conservazione degli oceani, della durata di una settimana

Pubblicato oggi il Rapporto annuale sull’impatto della conservazione globale 2025 di SEA LIFE, che mette in luce la portata del suo lavoro di conservazione in tutto il mondo, dal salvataggio degli animali alla protezione degli habitat

Iconici punti di riferimento mondiali come il London Eye e l’Orlando Eye illumineranno il cielo notturno di blu e verde per mettere in risalto l’importanza della conservazione della vita marina

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, oggi 8 giugno, Gardaland SEA LIFE Aquarium rinnova il proprio impegno nella tutela degli ecosistemi acquatici aderendo alla campagna internazionale promossa da SEA LIFE TRUST “Aiutiamo i nostri amici del mare”. Un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione degli oceani e per mostrare come azioni concrete possano contribuire alla salvaguardia della biodiversità marina e delle specie a rischio.

Gli oceani producono oltre la metà dell’ossigeno che respiriamo, regolano il clima del pianeta e sostengono la vita sulla Terra. Oggi, tuttavia, devono affrontare sfide sempre più urgenti, dai cambiamenti climatici all’inquinamento, dalla pesca eccessiva alla perdita di habitat naturali.

L’edizione 2026 della Giornata Mondiale degli Oceani ha come tema “Reimagine” (“Ripensare”), un invito a riconsiderare il rapporto tra uomo e mare. Se in passato l’obiettivo principale era proteggere gli oceani dalle minacce causate dall’attività umana, oggi è necessario compiere un ulteriore passo avanti, investendo nel recupero e nella rigenerazione degli ecosistemi più fragili.

In tutto il mondo, i progetti di conservazione stanno contribuendo a ripristinare habitat compromessi, proteggere specie vulnerabili e favorire il recupero della biodiversità marina. In questo contesto, SEA LIFE porta avanti oltre 100 progetti di conservazione a livello globale.

Solo nell’ultimo anno, i 50 acquari SEA LIFE hanno contribuito alla realizzazione di 104 progetti di conservazione a livello globale, salvando 683 animali marini e dedicando più di 34.000 ore ad attività di conservazione e riabilitazione della fauna selvatica. Dalle indagini sui vivai di razze a Weymouth, nel Regno Unito, al recupero e alla riabilitazione delle tartarughe marine lungo la Sunshine Coast australiana, fino ai programmi di salvataggio delle foche in Belgio e ai progetti di ripristino delle specie in Germania, Nord America e Asia.

Anche il territorio del Lago di Garda è protagonista di questo impegno grazie al progetto “Parco Ittiogenico Sperimentale”, promosso dal Comune di Peschiera del Garda per favorire il recupero degli habitat naturali del lago e sostenere la riproduzione dell’Alborella, specie autoctona oggi a rischio di estinzione.

Nei giorni scorsi sono stati collocati nelle acque di Peschiera 100 sacchi di ghiaia, del peso di circa 1,8 tonnellate ciascuno, per ricostruire aree idonee alla frega e favorire la deposizione delle uova.

Mentre, al Gardaland SEA LIFE Aquarium sta registrando ottimi risultati la “canneto nursery“: la speciale vasca dove sono state cresciute oltre 2 mila piante di Phragmites Australis (cannuccia di palude) fornite dai vivai specializzati della Regione Veneto. Le piante adulte di canneto saranno piantumate su speciali isole galleggianti che verranno posizionate in corrispondenza dei letti o nidi di frega.

Attraverso la collaborazione con quasi 300 partner internazionali, tra cui SEA LIFE TRUST, la rete globale SEA LIFE continua a contribuire concretamente alla tutela degli ecosistemi acquatici e alla costruzione di un futuro più sostenibile per oceani, mari e laghi.

A segnare simbolicamente l’avvio della campagna saranno due iconiche attrazioni internazionali: The London Eye, nel Regno Unito, e The Orlando Eye, negli Stati Uniti, che per l’occasione si illumineranno di blu e verde, richiamando l’attenzione sull’urgenza di proteggere oceani e biodiversità marina.

Da oggi fino al 14 giugno, Gardaland SEA LIFE Aquarium coinvolgerà i propri ospiti in una settimana di attività dedicate alla sensibilizzazione ambientale e alla raccolta fondi a favore dei progetti di conservazione promossi da SEA LIFE TRUST.

Per tutta la settimana i più piccoli potranno prendere parte a un laboratorio creativo dedicato al riuso dei materiali, realizzando una tartaruga marina con materiali di recupero. Un’attività pensata per promuovere la sostenibilità ambientale attraverso il gioco e la creatività.

In particolare, sabato 13 e domenica 14 giugno alle ore 11.00, i visitatori potranno partecipare, previa prenotazione, a un laboratorio educativo dedicato alle barriere coralline. Attraverso attività interattive e momenti di approfondimento, bambini e famiglie scopriranno il ruolo fondamentale di questi ecosistemi e comprenderanno come le scelte quotidiane possano contribuire alla loro tutela.

Nel corso delle iniziative gli ospiti vivranno un’esperienza coinvolgente a stretto contatto con la fauna marina, immortalando e condividendo momenti speciali all’interno di Gardaland SEA LIFE Aquarium.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia campagna globale a sostegno di SEA LIFE TRUST e della tutela degli ecosistemi marini. I fondi raccolti durante la settimana contribuiranno a finanziare attività di salvataggio, recupero e riabilitazione degli animali marini, il supporto ai centri di accoglienza per foche e balene beluga, nonché progetti di conservazione volti a contrastare alcune delle principali minacce per gli oceani, tra cui l’inquinamento da plastica.

“La Giornata Mondiale degli Oceani rappresenta un’ulteriore ed importante opportunità per avvicinare le persone al mondo marino e mostrare come anche piccoli gesti possano contribuire alla sua tutela”, commenta Sabrina Repetto, Senior Curator di Gardaland SEA LIFE Aquarium. “Attraverso attività educative e iniziative concrete vogliamo sensibilizzare i nostri ospiti sull’importanza della conservazione e coinvolgerli attivamente nella protezione degli ecosistemi acquatici, anche per le generazioni future”.