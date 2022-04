Grazie al nuovo progetto di sostenibilità ambientale, Growens si impegna a piantare un albero per ogni nuovo cliente che sceglierà di affidarsi ai servizi erogati da tutte le Business Unit del Gruppo

Milano, 26 aprile 2022 – Growens (ticker GROW), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel settore delle cloud marketing technologies, annuncia il lancio di “One Tree, One Customer”, l’iniziativa di sostenibilità che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo cliente acquisito da parte di tutte le cinque Business Unit che costituiscono il Gruppo.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Tree-Nation e in linea con l’approccio ESG completo e strategico adottato da Growens, punta a contribuire in modo proattivo al benessere del pianeta. Dopo aver già collaborato con altre associazioni sempre per la piantumazione di alberi con la creazione della foresta di Growens e certificato la neutralizzazione delle emissioni del sito web growens.io, Growens rilancia il proprio impegno per l’ambiente con l’obiettivo di diventare non solo carbon neutral – cioè compensando la CO2 emessa – bensì climate positive, ovvero generare un impatto positivo, e non solo neutro, sul pianeta.

In concreto, il meccanismo alla base del funzionamento del progetto “One Tree, One Customer” è molto semplice: non appena acquistato uno dei servizi offerti dalle Business Unit del gruppo Growens, il nuovo cliente riceve via e-mail un invito a piantare il suo albero. In questo modo, il nuovo cliente potrà conoscere la posizione esatta del proprio albero e la sua specie, in tutta trasparenza.

Gli alberi piantati andranno così ad accrescere la foresta di Growens, progetto iniziato nel 2007 e proseguito ininterrottamente negli anni grazie a partnership con diverse associazioni internazionali certificate come Lifegate, Treedom e, più recentemente, Tree-Nation. Da inizio 2021, Growens ha abilitato la piantumazione di oltre 1.700 alberi, localizzati principalmente in Kenya e Nepal, e la compensazione di quasi 600 tonnellate di CO2. La foresta e il suo impatto

sono visibili e aggiornati in tempo reale alla pagina web tree-nation.com/profile/growens. “Growens crede fortemente nella responsabilità sociale e condivide ogni giorno l’impegno per un ambiente migliore – ha commentato Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di

Growens.

“Il risparmio energetico, l’ottimizzazione delle risorse e la compensazione delle emissioni dannose per il nostro pianeta sono parte integrante del modo di essere e di fare impresa di Growens, che promuove internamente una cultura di utilizzo responsabile delle risorse ambientali, di attenzione al riciclo e del corretto smaltimento dei rifiuti. Con il progetto “One Tree, One Customer” espandiamo questo impegno anche alla rete dei nostri clienti, in modo da poter puntare non solo alla carbon neutrality, bensì anche a rendere Growens climate positive”.

L’iniziativa “One Tree, One Customer” rientra nella strategia di sostenibilità di Growens rendicontata dal gruppo con la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità per l’esercizio 2021, pubblicata contestualmente all’annuncio dei risultati finanziari FY2021. Redatto da Growens su base volontaria, il Bilancio di Sostenibilità è stato realizzato per comunicare in maniera trasparente e coerente a tutti gli Stakeholder i valori, le strategie e le performance direttamente collegati ai propri impatti economici, sociali e ambientali, riassunti nell’acronimo ESG (environmental, social and governance).

Il Bilancio di Sostenibilità per l’esercizio 2021 può essere consultato al link seguente: www.growens.io/it/sostenibilita, è prevista la definizione del piano di sostenibilità per il triennio 2023-2026, che fornirà al gruppo Growens gli obiettivi e le linee strategiche da perseguire nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale e di governance.