Raccolta di rifiuti abbandonati per la cura del pianeta.

Domenica 11 Ottobre con appuntamento alle 10.00 in Piazza Marina verso Via Mura del Carmine, i volontari de “La Via della Felicità” di Barletta daranno l’avvio alla progetto intitolato “La mia città pulita”.

I volontari infatti 1 volta settimana si prenderanno cura di un’area della città di Barletta, raccogliendo rifiuti abbandonati, lattine, bottiglie, per riporli negli appositi contenitori.

Lo scopo dell’iniziativa trae origine dall’idea che “ognuno di noi possiede una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura. Questo può sembrare esagerato e, a qualcuno,

piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.” Come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida la buon senso La Via della Felicità.

I volontari durante la pulizia, distribuiranno anche dei volantini per sensibilizzare la gente a segnalare eventuali altre zone che necessitano di un intervento di pulizia sia a Barletta, ma anche nelle aree limitrofe. I cittadini verranno contattati personalmente per informarli riguardo all’iniziativa che verrà portata avanti per tutta la stagione.

La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa.

Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.

L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo.Dopotutto è il posto in cui viviamo.

