“Guardiamo con interesse alle potenziali sinergie che possiamo sviluppare con Schneider Electric SpA – afferma Felice Granisso, Ceo di Tea Tek Group -, sul mondo nuove tecnologie legate all’energia e all’acqua. Da sempre ci impegniamo nello studio e nella progettazione di sistemi d’avanguardia indirizzati alla transizione green. I nostri investimenti sono volti a sondare sempre tutte le nuove opportunità per migliorare l’integrazione dei sistemi digitali a favore della sostenibilità”.

Innovazione tecnologica ed efficienza legati all’energia e all’acqua: Tea Tek Group e Schneider Electric discutono di possibili collaborazioni. La visita di stamani allo stabilimento di Acerra (Napoli) di Tea Teak Group dell’amministratore delegato di Schneider Electric Aldo Colombi rafforza l’evoluzione del rapporto tra le due aziende in vista della prossime sfide legate agli investimenti PNRR.

