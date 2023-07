I risparmiatori etici che attraverso i loro investimenti vogliono realizzare una transizione energetica inclusiva e democratica hanno ora la possibilità di aderire ad un progetto immobiliare unico nel suo genere e ad altissima redditività. A proporlo su Ener2Crowd.com —la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green— è la «YCare Napoli Porta Nolana Srl Benefit».

Investire sul mattone sì, ma in ottica completamente differente: in quella della condivisione. Nata dall’alleanza tra «InfinityHub SpA Benefit» e «ICS HOUSE Srl», la «YCare Napoli Porta Nolana Srl Benefit» si propone di raccogliere da un minimo di 300 mila euro ad un massimo di mezzo milione, con l’obiettivo di effettuare interventi di efficientamento edile ed energetico in due distinti edifici, siti nelle vicinanze di Porta Nolana nella città di Napoli.

Il tasso di rendimento è dell’8% annuo, ma sale al 9% per i clienti Sardex, per i soci di InfinityHub e per chi ha partecipato alle precedenti campagne di InfinityHub.

Gli interventi —che avranno un costo complessivo di circa 3,36 milioni di euro— riguarderanno impianti meccanici, elettrici e di climatizzazione, fotovoltaico, infissi ad alta efficienza ed opere edili con isolamento dell’involucro di 2 edifici, uno in via Ferrante Loffredo, (in prossimità della stazione centrale) e l’altro in via San Cosmo fuori Porta Nolana, con la realizzazione finale di oltre 30 appartamenti che saranno utilizzati per sedi aziendali, residenze per studenti e lavoratori ed affitti di breve durata.

«Alla base vi è il grande desiderio di condividere —dividere con— l’energia che sostiene la vita, attraverso le risorse della natura che diventano calore ed anche economia (buona gestione della casa), per le persone, per un tempo che ha capacità di futuro (la vera sostenibilità)» spiega Massimiliano Braghin, promotore ed amministratore di YCare Napoli Porta Nolana Srl Benefit nonché inventore di InfinityHub e del «metodo Y», paradigma innovativo d’impresa, applicato ai progetti di riqualificazione energetica, che integra un nuovo modello di business con il fintech ed il socialing.

«Quello immobiliare è un investimento classico. Ma questa volta è diverso: è la prima volta che l’investimento nel mattone avviene nell’ottica della condivisione» commenta Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).