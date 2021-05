JACK DANIEL’S TENNESSEE HONEY INVITA I CONSUMATORI A TUTELARE L’AMBIENTE PER SALVAGUARDARE LE API

Giovedì 20 maggio è il World Bee Day, la giornata scelta a livello internazionale per celebrare e tutelare le api e il loro benessere. Jack Daniel’s sa quanto siano importanti e sa che questi insetti, impollinatori preziosissimi, sono una specie a rischio estinzione. È anche grazie all’operosità delle api che nasce uno dei whiskey più amati della famiglia Jack Daniel’s: Tennessee Honey.

Jack Daniel’s Tennessee Honey è Jack by Name, Honey by Nature, un prodotto delizioso e sofisticato la cui ricetta si sviluppa grazie all’aggiunta di un liquore al miele finemente lavorato al classico Old N°7. Perfetto da gustare ghiacciato nel dopocena, Tennessee Honey è un whiskey davvero unico, che non esisterebbe se non ci fosse quell’ingrediente che ne rende il gusto morbido e originale: il miele.

Advertisements

Sempre più spesso si parla della “scomparsa silenziosa” delle api. Questi esseri viventi, fondamentali per l’ambiente e per la sopravvivenza del genere umano, esistono da 4 milioni di anni ma, ultimamente, la sono costantemente minacciati dai cambiamenti climatici, dall’aumento dell’inquinamento e dall’uso di pesticidi. Questi fattori hanno causato una riduzione enorme nel numero di api nel mondo, con conseguenze pesantissime sul mantenimento della biodiversità.

Le api contribuiscono all’impollinazione del 75-80% delle piante superiori a fiore, sia di quelle coltivate (circa 150 – 200 specie in tutto il mondo) sia di quelle selvatiche (oltre 350mila). Le api mellifere e tutti gli apoidei in grado di raccogliere il polline sono essenziali per il nostro ecosistema, sia per il miele che producono sia per il loro prezioso lavoro di impollinazione. Per questo necessitano di interventi tempestivi di salvaguardia e di buone pratiche incentrate sulla tutela della biodiversità.

Sono tante le giovani associazioni che si impegnano per tutelare queste infaticabili lavoratrici. Tra loro spicca il lavoro di Bee2Bee, un movimento di tutela ambientale a sostegno della produzione artigianale, ecologica e naturale del miele, coinvolgendo piccoli e medi apicoltori che vivono e lavorano secondo natura, rispettando il lavoro delle api e allevandole secondo il giusto ritmo, producendo miele di ottima qualità. Jack Daniel’s appoggia il lavoro di Bee2Bee, invitando i consumatori a porre attenzione ai comportamenti quotidiani che danneggiano lo stato di salute del nostro ambiente ostacolando il lavoro (e la vita) delle api.

È il momento giusto per porre attenzione ai nostri comportamenti quotidiani e tutelare al meglio l’ambiente e ciò che ci circonda. La salvaguardia del nostro ecosistema è fondamentale, e la sua tutela parte da ogni singolo individuo. Make it count!

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram