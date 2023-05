Rafforzando la posizione di leader nel settore degli investimenti green, Ener2Crowd (www.ener2crowd.com) ha dato il via ad una nuova campagna televisiva che vedrà la transizione energetica democratica protagonista di uno spot che sarà trasmesso su Sky a partire da oggi.

Ener2Crowd.com, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green, anche quest’anno ha realizzato una copiosa campagna pubblicitaria per raggiungere i GreenVestor, i risparmiatori etici che attraverso i loro investimenti vogliano combattere l’inquinamento e realizzare una transizione energetica inclusiva e democratica.

Nel perseguire questi ideali, la piattaforma leader in questo ambito ha adottato la forma giuridica di «società benefit» ai sensi della Legge 208/2015, prefiggendosi di continuare a perseguire il beneficio comune ed operare a favore del territorio, dell’ambiente e della comunità.

La crescita di Ener2Crowd è ormai inarrestabile, coronata anche dal recente aumento di capitale che le ha consentito di incassare un round da un milione di euro, guidato dal veicolo di investimento della famiglia dell’industriale Enrico Falck «Larry S.p.A.», dai big player del settore della transizione energetica (tra loro Fenice Invest, Valore Energia, MelPart Holding e Tobago, società di investimenti e sviluppo di soluzioni innovative nella transizione energetica fondata da Carolina Franceschini e Igor Bovo, a sua volta co-fondatore e CEO di Samso) ed un gran numero di investitori etici individuali.

«La campagna su Sky servirà a consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership sul mercato italiano dove già ad oggi abbiamo triplicato i volumi raccolti per un totale di oltre 15 milioni di euro di finanziamenti green ed un aumento del rendimento medio annuo al 7% con zero default ed oltre il 99% delle rate pagate puntualmente o in anticipo» spiega Niccolò Sovico, CEO, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, che nel 2020 è stato scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30.

«I finanziamenti che abbiamo erogato finora ci hanno consentito di conseguire una riduzione di 30 mila tonnellate di CO2. La finanza alternativa e sostenibile è certamente ad un punto di svolta: secondo il nostro indicatore ISI (Intensità Sostenibile di Investimento) sulla nostra piattaforma ogni euro investito nella Green Economy permette di generare una riduzione annua di 0,5 kg di CO2» aggiunge Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd nonché Chief Analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde.

Insomma da un punto di vista economico i risultati si sposano con gli impatti ambientali che Ener2Crowd ha generato grazie all’attività dei suoi investitori, consolidandosi così sia come luogo dove far giungere in modo diretto e trasparente “ossigeno finanziario” a favore della transizione sostenibile delle pmi che come partner strategico per le grandi utility che vogliono coinvolgere i territori e creare le prime comunità energetiche “carbon neutral”.

I mezzi coinvolti nell’ambito dello sviluppo del marchio sono ora non più solo la carta stampata (14 uscite da gennaio ad aprile 2023) e il web (584 uscite su testate online da gennaio ad aprile 2023), ma anche la TV.

Con la nuova campagna televisiva su Sky, Ener2Crowd vuole diffondere i valori del «GreenVesting» continuando a proporsi quale hub numero uno per la finanza alternativa green (valore economico e ambientale), della «GreenVolution» —continuando a proporsi quale più grande comunità di ethical investor (valore sociale)— e della «GreenEconomy», proponendosi di diventare il più importante punto di riferimento per le soluzioni e le politiche di partecipazione all’economia verde (valore politico e culturale).