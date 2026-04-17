Una collaborazione per “la promozione e la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, del mare e degli ecosistemi marini e costieri, alla diffusione della cultura, delle tradizioni legate al mare, dell’identità marittima italiana e della sostenibilità e alla conservazione della biodiversità, nonché alla promozione dei valori storici e morali della Marina Militare”. E’ il cuore del protocollo d’intesa, che durerà tre anni, sottoscritto questa mattina dal presidente dell’Associazione Mare Italia (Ami), Alessandro Botti, e dal presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi), ammiraglio Pierluigi Rosati. Attraverso questa intesa Anmi e Ami si impegnano a “promuovere iniziative congiunte- si legge nel documento- volte a diffondere e a rafforzare la cultura del mare, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza del lavoro strategico del patrimonio marittimo nazionale; favorire attività e divulgative rivolte a studenti, giovani e cittadini, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche e territoriali; collaborare nell’ambito della Settimana Verde Ami, evento nazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e del mare, favorendo la partecipazione dei gruppi dell’Anmi alle inizitive promosse da Ami; promuovere eventi, incontri, conferenze, attività simboliche e commemorative che coniughino memoria storica, formazione ambientale e impegno civile; valutare la possibilità di sviluppare progetti comuni anche in relazione a bandi, iniziative istituzionali o programmi di interesse nazionale ed europeo”.

BOTTI: “MOMENTO DI CRESCITA E SVILUPPO DELLE NOSTRE ATTIVITÀ”

Per l’Ami “la firma di questo importante protocollo segna un momento di crescita e sviluppo delle nostre attività- ha commentato il presidente Botti– In realtà la collaborazione con l’Anmi è già iniziata, perché l’associazione quest’anno è protagonista con noi della ‘Settimana Verde’. Ma da oggi molte altre iniziative si svolgeranno, perchè ai princìpi e idealità di Ami si aggiungono quelli dell’Anmi. Sarà bello e ancora più formativo per i nostri ragazzi partecipare ad eventi organizzati insieme ad Anmi e la formazione sarà a 360 gradi, perché ai princìpi di rispetto, intervento ambientale e monitoraggio ecosistemico si aggiungeranno quelli di storia della marineria e formazione dei ragazzi a princìpi di ecologia più sani”.

ROSATI: “LA TUTELA E IL RISPETTO DEL MARE SONO UN ‘MUST’”

L’ammiraglio Rosati ha sottolineato che “con l’Ami abbiamo riscontrato una comunità di idee e scopi: tutti vogliamo essere vicini alla cittadinanza e alla tutela dell’ambiente. L’Anmi ha firmato questo protocollo perché la nostra professionalità ed esperienza ci ha permesso di vedere le cose in maniera completamente differente. La tutela e il rispetto del mare sono un ‘Must’ che vogliamo riuscire a trasmettere ai giovani: questa è una missione che condividiamo pienamente. I valori, gli ideali e la salvaguardia dell’ambiente devono fare parte della vita dei nostri ragazzi. E chi meglio dell’Ami e dell’Anmi ha questa possibilità?”. Per questo “abbiamo deciso di firmare questo protocollo e di iniziare questa attività significativa che ci porterà in giro per l’Italia– ha concluso l’ammiraglio Rosati- L’Anmi ha 430 gruppi disseminati ovunque. Lavorando insieme cresceremo entrambi e daremo un messaggio e una visione ben diversa ai nostri giovani“.

Fonte: Agenzia Dire