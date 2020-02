Al via dal 17 febbraio fino a domenica 23, i ‘Mazda MX-30 e-Talks’, incontri che la filiale italiana della casa automobilistica ha organizzato in una serie di concessionarie per affrontare i nodi della mobilità moderna e anche sciogliere i – comprensibili – dubbi della clientela sulle forme e i benefici dell’elettrificazione in atto nel settore. A illustrare lo scenario saranno ingegneri, professori del Politecnico di Milano e giornalisti, che – spiega il brand – “condurranno i clienti passo dopo passo, dalla teoria alla pratica, all’approccio verso tematiche sulle quali il clamore mediatico di dichiarazioni – talvolta contraddittorie – da parte degli operatori del settore e le decisioni drastiche e spesso demagogiche degli amministratori locali hanno finito per generare uno stato di grande incertezza”.

Durante i Mazda MX-30 e-Talks (che prendono il nome dalla prima vettura 100% elettrica di Mazda appena presentata), si potrà assistere a brevi video di esperti del settore e assaporare il cocktail “Eco Spritz 35.5”, la cui formula è stata creata per l’occasione dall’Head Bartender dell’Artesian di Londra, Marco Corallo. A chiusura dell’incontro gli invitati riceveranno una brochure dedicata al mondo dell’elettrico e i video degli interventi in versione integrale.

Mazda – che nella sua gamma propone un ventaglio articolato di tecnologie che rispondono alle diverse esigenze di mobilità – spiega di volere anche con questi incontri “fare luce sulla mobilità elettrica, informando e preparando il consumatore per affrontare in maniera chiara e scientifica argomenti quali l’impatto di emissioni termoalteranti e inquinanti, i vantaggi e i limiti dell’auto elettrica e gli aspetti pratici sull’utilizzo della stessa”.