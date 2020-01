Con due concerti della Bandabardò si è inaugurata la seconda edizione dell’Ice Music Festival, promosso da Consorzio Pontedilegno-Tonale, Apt ValdiSole, Trentino Marketing in collaborazione con Mercedes-Benz Italia.

A Passo Tonale, sul Ghiacciaio Presena, il Festival propone fino a fine marzo un cartellone di 52 concerti a 2600 metri, in un teatro-igloo da 300 posti, denominato Eq Ice Dome (in riferimento al marchio 100% elettrico di Mercedes-Benz che sponsorizza il progetto). Tutto grazie a strumenti eccezionali: 16, tra violini, viole, violoncelli, chitarre, un enorme xilofono e percussioni composti interamente di ghiaccio realizzati dall’artista statunitense Tim Linhart che ha coordinato anche i lavori di edificazione dell’Eq Ice Dome.

Il calendario prevede fino a marzo 2020 due concerti il giovedì̀ e due il sabato. Gli appuntamenti del giovedì̀ vedono la presenza della ParadIce Orchestra, una formazione di 7 artisti residenti, che proporranno al pubblico gli Ice Classics Music, i ‘classici’ della canzone d’autore riletti in chiave classica, popolare e contemporanea. I concerti del sabato sono dedicati all’Ice Pop Music, una serie di appuntamenti in cui si alternano vari linguaggi, dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale.

Dopo Bandabardò, l’11 gennaio sarà la volta di Lorenzo Frizzera. Sabato primo febbraio sul palco ghiacciato salirà con un doppio concerto Elio.

“Tanto entusiasmo mi fa piacere ma non mi stupisce – spiega Tim Linhart – Salire sul ghiacciaio Presena di notte è già̀ di per sé avventuroso. Entrare poi in una sala concerto ricavata dentro un igloo è come entrare in una discoteca in paradiso. L’orchestra di ghiaccio e le mura scintillano e risplendono, immergendo in un’atmosfera onirica”.

Agli spettacoli musicali si affiancheranno anche eventi domenicali di Ice Theatre. In scena ‘La fantastica avventura di un cuore di ghiaccio’, una favola per grandi e piccini in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento (Muse), musicata dal vivo con gli strumenti di ghiaccio per illustrare le conseguenze dei cambiamenti climatici sul territorio alpino.

Sempre la domenica, durante il Carnevale, l’Ice Puppets Show, spettacolo in prima mondiale delle marionette di ghiaccio azionate dal puparo siciliano Mimmo Cuticchio.

Inoltre, nel percorso tra l’arrivo della cabinovia e l’Eq Ice Dome saranno collocate delle statue di ghiaccio realizzate dall’artista Ivan Mariotti. Infine, sono in programma quattro cene gourmet con alcuni degli chef più̀ quotati della Lombardia e del Trentino, realizzate con i prodotti di eccellenza del territorio.

Nelle vicinanze del teatro sono stati costruiti anche tre ulteriori igloo: all’interno sono state ricavate altrettante lussuose stanze da letto.

“Vogliamo in questo modo consolidare un interesse che ha già̀ reso l’Ice Music Festival un vero e proprio asset dell’offerta turistica dei nostri territori”, spiega Fabio Sacco, direttore dell’Apt della Val di Sole.

“Questo festival non ha eguali in Europa – spiega Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale – È un’ulteriore offerta che rivolgiamo agli ospiti che sceglieranno il nostro comprensorio per le loro settimane bianche. Un’opera d’arte poliedrica che ha dimostrato di saper arricchire il panorama già impareggiabile del Ghiacciaio Presena, con la sua vista su Adamello, sulle Dolomiti di Brenta e sul gruppo Ortles-Cevedale”.

L’Eq Ice Dome è̀ raggiungibile con la cabinovia Paradiso direttamente dal Passo Tonale.