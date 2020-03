Parte da Roma il servizio di Homebeer.it, la piattaforma per il delivery della birra artigianale e cibi di accompagnamento. In collaborazione con le birrerie della Capitale, Homebeer.it permette di ordinare e ricevere a casa in soli 30 minuti la birra prodotta artigianalmente, grazie ai riders sostenibili dotati di scooter elettrici. Ideata da due giovani studenti romani, Tommaso Aguiari e Andrea Longhi di 19 e 20 anni, Home Beer permette di ordinare e ricevere a casa la migliore birra artigianale direttamente dalla birreria più vicina, il tutto accompagnato da cibi selezionati in base alla birra scelta.

Gli italiani infatti si confermano amanti della birra: a berla sono oltre 3 su 4 (77%) e sono sempre più attenti alle varietà e alle novità del settore nonché alla scelta di cibi da abbinare (48,3%). Il luogo preferito per gustarla è il divano di casa o il tavolo della cucina (64%). Ma nonostante il mercato del food delivery sia in rapida espansione e abbia registrato 566 milioni di euro nel 2019, mancava fino ad oggi una piattaforma interamente dedicata alla birra artigianale a domicilio. “Home Beer è un progetto a cui lavoriamo da molto e che siamo di fieri di lanciare ora ufficialmente su Roma”, dichiarano Andrea e Tommaso, fondatori di Home Beer.

“Volevamo creare qualcosa che ci rendesse fieri e che mettesse insieme i nostri interessi più grandi: l’informatica e il mondo della birra artigianale. In questo momento così difficile per tutti, vogliamo lavorare per supportare le birrerie ed i pub e permettere loro di continuare la propria attività, invertendo il flusso tradizionale e arrivando direttamente nelle case dei propri clienti”.

Scopo di Home Beer è quello di offrire un servizio di delivery e di e-commerce non tradizionale, capace di far incontrare l’offerta di piccoli birrifici, spesso poco conosciuti e a conduzione familiare, con la domande di clienti alla ricerca di sapori nuovi. Ad oggi, per il servizio di consegna a domicilio Home Beer collabora su Roma con 16 birrerie ed esercizi commerciali del territorio, sostenendo anche progetti a vocazione sociale come il birrificio Birra Vale la Pena, nato nel 2014 dalla Onlus Semi di Libertà con la mission di contrastare le recidive delle persone in esecuzione penale all’interno dell’istituto di Rebibbia.

Dopo essersi geolocalizzato, l’utente può individuare la birreria affiliata più vicina e scoprire la varietà di birre artigianali disponibili e trovare i match perfetti tra bevanda e cibo. La birra sarà consegnata all’indirizzo e all’orario desiderato dai riders sostenibili di Home Beer, grazie alle partnership con iCarry ed eCooltra.

“In questi giorni – spiegano Andrea e Tommaso – abbiamo dimezzato le nostre fee e le spese di spedizione perché vogliamo dare il nostro contributo alla sopravvivenza del settore”. Inoltre, “abbiamo stabilito degli standard altissimi per la sicurezza e l’igiene dei prodotti da noi consegnati. Tutte le nostre birre e il food sono consegnati da riders dotati di mascherina e guanti ed i pacchetti possono essere consegnati al portone di casa o nell’androne dei palazzi, così da limitare il più possibile il contatto diretto”.

Per le zone non ancora servite dal delivery di Homebeer.it, è comunque possibile utilizzare il servizio di e-commerce, realizzato in collaborazione con 18 birrifici nazionali, dislocati in Sardegna, Sicilia, Calabria, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto.