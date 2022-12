Il SEF è stato creato da un gruppo di amanti della Sicilia che insieme vogliono contribuire a

preservare la sua bellezza e i suoi ecosistemi. Fa parte del Conservation Collective, una rete globale

di fondazioni locali che finanzia iniziative dal basso centrate sulla conservazione. Attualmente il

Conservation Collective comprende 18 fondazioni distribuite in quattro continenti ed è in continua

espansione. In Italia, la Tuscany Environment Foundation è attiva dal 2021 in Toscana.

Il SEF nasce dall’Aeolian Islands Preservation Fund (AIPF), che dalla sua costituzione nel 2015 ha

sostenuto circa 40 progetti, promuovendo iniziative e partenariati di rilievo, investendo per

preservare gli ambienti naturali delle Isole Eolie. Il SEF intende estendere l’ambito geografico di

intervento, consapevoli del potenziale in termini di impatto ambientale per l’intera regione siciliana.

La Sicilia, la più grande isola del bacino del Mediterraneo, è un hotspot di biodiversità, che offre una

grande diversità di habitat ed ecosistemi, da quelli marini e costieri a quelli terrestri e di alta

montagna. Molte specie e habitat sono protetti da convenzioni internazionali e dalla Direttiva

Habitat.

L’ambiente marino-costiero ospita specie rare e di interesse conservazionistico, come le balenottere

comuni, i capodogli, le stenelle striate, i tursiopi, l’aquila di mare, lo squalo grigio e lo squalo mako.

Le isole siciliane sono importanti luoghi di sosta per gli uccelli migratori e ospitano colonie di specie

di importanza comunitaria. Inoltre, la Sicilia ha una notevole diversità floristica, tra le più ricche in

Italia e nell’intera area mediterranea.

Nel corso degli anni, attivisti ambientali, scienziati, istituzioni e organizzazioni della società civile

hanno fatto enormi sforzi per proteggere il patrimonio naturale siciliano e sensibilizzare sulle

principali sfide ambientali per la regione. Supportare ulteriormente queste realtà e fare rete è

necessario, per assicurare risultati importanti in termini di obiettivi di conservazione.

Il fondo siciliano per l’ambiente ha l’obiettivo di costruire forti coalizioni locali e avere così un

impatto ambientale e sociale positivo e di lunga durata nella regione. Il SEF finanzierà i migliori

progetti locali di conservazione della natura, promossi da organizzazioni non profit, associazioni,

circoli, sindacati o comitati, centri di ricerca, cooperative sociali e altri enti locali. I progetti proposti

devono garantire un approccio integrato dal basso che abbia un impatto positivo sull’ambiente e

sulle comunità locali e che incoraggi la partecipazione attiva della popolazione, con l’obiettivo di

creare risultati misurabili e sostenibili nel tempo.