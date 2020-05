Audizione: finestra elettorale in estate è un’opportunità

Lo stato di emergenza sanitaria non è incompatibile con il diritto costituzionale dei cittadini di esprimere il voto elettorale in estate. Entro giugno è prevista la riapertura dell’intero Paese, per questo, come regioni che vanno al voto, chiediamo al Governo di aprire la finestra elettorale nei mesi di luglio e agosto”. A sostenerlo nel corso di un’audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera è Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria) vicepresidente della Conferenza delle Regioni

