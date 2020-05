Femminicidio: priorità anche durante l’emergenza sanitaria

“Il contrasto alla violenza di genere resta una priorità anche durante l’emergenza sanitaria. A maggior ragione, è necessario rafforzare l’attenzione su questa piaga, che rischia di aggravarsi per le forzate convivenze dovute alla pandemia”, dichiara Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, dopo la riunione in videoconferenza con Elena Bonetti, Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, e Valeria Valente

