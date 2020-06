Conferenza Regioni il 9 giugno

Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato (in videoconferenza) una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per martedì 9 giugno 2020, alle ore 13.00 (Roma, Via Parigi, 11). All’Ordine del giorno: – l’aggiornamento delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive; – una Informativa del Comitato di settore Regioni-Sanità sulla Delibera di certificazione adottata dalla Corte dei Conti sull’Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i me…

