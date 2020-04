Gruppo di lavoro su fase 2: Regioni pronte con prime proposte

Dopo la riunione della Cabina di Regia Governo-Regioni-Enti locali per l’emergenza Covid-19 arrivano le prime proposte delle Regioni. “E’ quanto mai opportuno prevedere una proroga sino al prossimo 3 maggio delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19”, ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini,” ma dobbiamo sfruttare questo periodo per verificare le modalità che ci potranno portare alla riapertura graduale delle attività e dei servizi. Per questo oggi abbiamo chiesto al Governo l’immediata attiv…

