Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 11.00, con il seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione resoconto sommario seduta del 18 dicembre 2019;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Unificata;

4) Esame questioni all’o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni;

5) Valutazioni sul Programma di iniziative per i 50 anni dell’istituzione delle Regioni a sta…

