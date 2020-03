Conferenza delle Regioni giovedì 12 marzo (ore 11,30)

Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per giovedì 12 marzo 2020, alle ore 11,30 (Roma, Via Parigi, 11, sala “Marcello Mochi Onori”) che si svolgerà esclusivamente in collegamento con modalità di videoconferenza.

Tra i punti all’ordine del giorno i provvedimenti che saranno poi esaminati in videoconferenza nel corso delle successive conferenze Unificata (ore 16) e Stato-Regioni (16,15).

