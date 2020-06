L’11 giugno alle ore 16.30 convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato

(in videoconferenza)

una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria

per oggi giovedì 11 giugno 2020, alle ore 16.30.

All’ordine del giorno un ulteriore aggiornamento delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative,

in vista del DPCM di prossima emanazione

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram