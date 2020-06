Regioni agli Stati generali dell’economia

“Chiediamo di essere protagonisti della politica economica di rilancio, potendo mobilitare da e per il territorio risorse straordinarie per investimenti, anche ricorrendo all’indebitamento: non è ragionevole che praticamente tutto il margine di indebitamento sia ora assorbito dallo Stato centrale”.

E’ la richiesta di Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, durante il suo intervento agli Stati Generali sull’Economia.

“Così come non è ragionevole – ha aggiunto Bonaccini – che la parte più consistente della spesa, oggi, sia di parte corrente

