La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stata convocata, in seduta ordinaria, per mercoledì 15 gennaio alle ore 11.00 (Roma, via Parigi 11, sala “Marcello Mochi Onori”). All’ordine del giorno i provvedimenti che saranno esaminati nelle successive Conferenza Stato-Regioni (16.30), Conferenza Stato-Regioni in sessione europea (17.00), convocate a Roma nella Sala Verde di Palazzo Chigi e Conferenza Unificata (17.30) convocata a Roma in via della Stamperia 8 dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. La Conferenza Stato-Regioni delle ore 16.30 si svolgerà alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

