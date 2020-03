Approvato riparto Fondo Sanitario Nazionale 2020

“L’immediato accordo per lo stanziamento del fondo sanitario 2020 è un segnale importante per il Paese, di attenzione concreta in un momento così grave per la salute dei cittadini”. Lo dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, in merito alle decisioni prese nel corso della riunione svoltasi il 12 marzo in videoconferenza. “Si rafforza così quel presidio che in questi giorni di emergenza coronavirus abbiamo compreso fino in fondo quanto sia fondamentale e insostituibile nella sua univer…

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram