Conferenza Regioni il 18 giugno

Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato (in videoconferenza) una riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 18 giugno 2020, alle ore 12.00 in Via Parigi, 11 – Roma – II piano (Sala Marcello Mochi Onori).

Tra i punti all’ordine del giorno i provvedimenti che saranno esaminati in videoconferenza nel corso delle successive Conferenza Unificata (ore 15) e Conferenza Stato-Regioni (15.15).

La Conferenza delle Regioni esaminerà poi altri argomenti.

