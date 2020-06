Scuola: presto linee guida condivise Governo-Regioni per ripresa

“La scuola deve ripartire prima possibile, ma in condizioni di massima sicurezza”, lo ha dichiarato il Presidente Stefano Bonaccini aprendo i lavori della Conferenza delle Regioni odierna. “Per questo motivo abbiamo concordato con il Governo un ulteriore momento di confronto la prossima settimana per arrivare alla emanazione di linee guida condivise”. “L’11 giugno – ha proseguito Bonaccini – abbiamo inviato alla Ministra Lucia Azzolina le nostre prime proposte: un contributo che ha l’obiettivo di mettere in grado quanto prima Regioni, Enti locali ed istituti scolastici, nella loro autonomia, di poter ‘governare’

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram