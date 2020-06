Scuola: Regioni al lavoro con il Governo per linee guida condivise

“La scuola rappresenta un investimento sul futuro del nostro Paese e mai come in questa fase di ripartenza, dopo l’emergenza Covid-19, occorre la massima collaborazione fra le istituzioni per arrivare a un testo condiviso che delinei linee guida con misure e regole pensate prima di tutto nell’interesse degli studenti e dei docenti”. A dichiararlo il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini: “Stiamo lavorando con il Ministero dell’istruzione per prevedere misure adeguate che consentano la riapertura delle scuole in condizioni…

